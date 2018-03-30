Оставшемуся сиротой мальчику из Кемерово раскрыли страшную правду

Выжившему после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 11-летнему ребенку сообщили о гибели семьи в пожаре. Теперь его опекуном станет бабушка.

О том, что мальчика известили о трагедии, рассказала главный подростковый психиатр Москвы Анна Портнова. Сейчас она работает на месте трагедии.

"Сегодня после длительной работы... мы подобрали правильное поведение, тактику, как поговорить с ребенком", – приводит слова психиатра РИА Новости. Дело в том, что родственники и врачи не могли справиться с собой и видеть тяжелую реакцию мальчика на слова о потере, поэтому поручили это специалистам.

Портнова добавила, что он отреагировал так, как и должен отреагировать ребенок – плакал. Но, по словам психиатра, паренек не замкнулся в себе, общался и спрашивал о будущем, в частности о том, где он будет жить. "Здесь наша задача – помочь справиться со своим горем, научиться помогать ребенку", – рассказала Портнова.

Отметим, мальчику удалось выжить в пожаре, потому что его перед своей смертью вытолкнул в окно отец. Ребенок получил серьезные травмы. Его опекуном станет бабушка.

В свою очередь семья одной из жертв трагедии в "Зимней Вишне" заявила, что с ее тела была украдена золотая цепочка с кулоном. Речь идет о родственниках Анфисы Кляйн, передает Mash. Ранее лучший друг молодой женщины – сотрудник МЧС Олег Пупов рассказал, сам нашел ее после пожара и опознал по кулону, а затем сообщил страшную новость родственникам.

Однако, когда на следующий день муж Анфисы и ее сестра пришли в морг, ни на одном из тел той самой цепочки с кулоном уже не было. Женщина так до сих пор и остается неопознанной.

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