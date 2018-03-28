"Что мне завтра делать?" – Убитые горем родители похоронили жертв трагедии в Кемерово

Жители Кемерово попрощались с погибшими на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". Обезумевшие от горя люди в слезах и отчаянии просили прощения у детей, жизнь которых унесла трагедия.

Родственники рассказывали о своем горе, будто бы становясь ближе в этот момент к своим умершим близким. Тела некоторых из них невозможно было узнать, и опознавали их по обуви…

"От моих деток ведь совсем ничего не осталось вы это знаете? Я их по ботиночкам опознал. Вот и посмотрели они мультик про зайца", – цитирует одного кемеровчанина Сергея Агаркова "Московский комсомолец". "Скажите, а вот мне завтра что делать? Все эти дни я был очень занят... А вот сегодня похороню их. И все? Что дальше? Проснусь и пойду на работу? Мимо школы пойду, где учились мои дети, мимо их бывшего детсада, мимо детской площадки. А потом наступит вечер. И как мне его проводить? Главное, не понятно, зачем теперь все это? Смысл? Мы ведь теперь с женой сироты. Никого у нас не осталось", – говорит мужчина.

Рядом на скамейке оплакивала детей родственница семьи. "Кого же я теперь буду уму-разуму учить, с кем же мы будем играть, болтать?... Гимнасточка моя, тростиночка. Прости нас", – обращается к погибшей девочке пенсионерка. По храму эхом раздавался крик: "Как всех их сразу обнять?".

Погибших в "Зимней вишне" хоронили на разных кладбищах и отпевали тоже в разных местах. Так, в Знаменском кафедральном соборе отпевали 37-летнюю учительницу Татьяну Дарсалию. На прощание собрались все ученики погибшей. По словам тети умершего педагога, до сих пор родные и близкие не понимают, почему она не спаслась, ведь ее нашли возле самой двери кинотеатра, которая бала не заперта.

#Кемерово



28 МАРТА - В РОССИИ ОБЪЯВЛЕН ДНЁМ ТРАУРА ПО ПОГИБШИМ В КЕМЕРОВО.



СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! pic.twitter.com/LsaAMjDWX9 — Елизавета (@tenderness690) 28 марта 2018 г.

Напомним, 28 марта стал днем общенационального траура в память о 64 погибших, в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", произошедшем 25 марта. Прибывший в Кемерово 27 марта глава государства назвал главные факторы, из-за которых произошла трагедия: преступная халатность и разгильдяйство. Он заверил, что обстоятельства будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание.

