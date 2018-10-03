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Регионы

Володин призвал решить кадровые проблемы в Саратовской области

Фото: saratov.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул необходимость комплексной работы в сфере профориентации молодежи. По его словам, все районы Саратовской области должны быть обеспечены молодыми специалистами.
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Эти заявления глава Думы сделал во время посещения вместе с губернатором региона Валерием Радаевым гимназии в Ивантеевке. "Главное – чтобы дети, вырастая, оставались здесь жить, работать, помогали развитию района и Саратовской области", – сказал Володин.

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 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По мнению спикера, саратовским вузам необходимо пересмотреть работу с абитуриентами и ориентировать студентов на возвращение домой, на малую родину, и в этом им должны помогать районы. Такую же работу должны проводить местные власти.

"Необходимо, чтобы район выступал заказчиком в подготовке кадров. Местной власти необходимо создавать условия, которые мотивировали бы вернуться в район. Это хорошие дороги, качественные здравоохранение и образование", – сказал Володин.

В гимназии спикеру показали спортивную площадку. Директор Наталья Джавадова рассказала, что на ней ученики тренируются для сдачи норм ГТО. Но, по словам руководителя учебного заведения, площадку нужно оснастить современным всепогодным покрытием.

Фото: saratov.gov.ru

Спикер в ответ заметил, что на этом месте было бы правильным построить многофункциональный спорткомплекс открытого типа. Это позволит развивать не только летние виды спорта – легкую атлетику, футбол, волейбол, но и зимние, например, хоккей.

Общаясь с педагогами, спикер затронул тему дорог и их развития, отметив, что в Саратовской области сейчас значительные объемы дорожного ремонта. Володин напомнил о работе по передаче региональных трасс в федеральную собственность, что позволит привести магистрали в нормативное состояние и направить высвободившиеся средства областного бюджета на развитие дорожной сети.

Фото: saratov.gov.ru

Спикер Госдумы находится с визитом в Саратовской области. Это его родной регион, он здесь родился и отсюда избирался в депутаты Госдумы. Вячеслав Володин постоянно занимается местными проблемами: в частности, в прошлом году здесь были решены сложные вопросы с обманутыми дольщиками и возвращением им вложенных в строительство денег.

Автор: Александр Комаров3 октября 2018, 19:16

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