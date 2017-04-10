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Регионы

Володин призвал создавать качественную городскую среду

Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о реализации общероссийской программы благоустройства придомовых территорий "Наш двор" в Саратовской области. По его словам, регион получил для этих целей более 500 миллионов рублей.

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Володин отметил, что дворы в Саратове начали приводить в нормативное состояние уже с прошлого года. "В новом году нужно этот проект продолжать, такая возможность есть", – подчеркнул председатель нижней палаты парламента в интервью телеканалу ГТРК "Саратов".

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По его словам, проект получил поддержку президента Владимира Путина, и на создание комфортной среды во дворах российских городов было выделено более 20 миллиардов рублей, из которых 500 миллионов досталось Саратовской области. "Наш регион получил весомую сумму денег", – отметил спикер.

Между тем он подчеркнул, что в ходе реализации программы во главу угла должно быть поставлено качество работ. "Для этого нужно создавать совет двора по реализации проекта, необходимо готовить план благоустройства, сформировать паспорт работ, чтобы понимать, где должны быть детская площадка, какая должна быть ширина у проезжей части, где будет стоянка автомобилей, предусмотреть необходимо и лавочки для бабушек и мам с детьми", – добавил Володин. 

Кроме того, особое внимание спикер уделил и работе подрядных организаций. "Если они взяли деньги, и качество не обеспечили, то это воровство, некачественная работа. Поэтому надо таких нерадивых брать и наказывать, лишать лицензии, не пускать к торгам, отдавать материалы в правоохранительные органы. Ведь мы с вами обсуждаем не личную проблему или прихоти, это реализация государственных программ", – сказал глава нижней палаты парламента.

Благоустройство городской среды стало в России общефедеральной задачей. Ранее на встрече президента Владимира Путина с представителями "Единой России" глава государства всецело поддержал программу "Наш двор", отметив ее важность в создании необходимых условий для комфортной жизни горожан. 

Автор: Иван Поляков10 апреля 2017, 22:36

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