Володин призвал ускорить строительство аэропорта в Саратове

Опережение графика строительства аэропорта Сабуровка позволит сэкономить значительные средства, уверен Вячеслав Володин. Спикер Госдумы осмотрел стройплощадку воздушной гавани в Саратове, куда председатель нижней палаты прибыл с рабочей поездкой.

Работы подрядчика и федеральное финансирование необходимо синхронизировать по срокам, чтобы сдать аэропорт в эксплуатацию в 2019 году, заявил на совещании в Саратове Вячеслав Володин. "Чем быстрее завершится стройка, тем меньше она будет стоить. Это может быть середина, а может и чуть раньше, 2019 года. Но здесь важны синхронизация и финансирования, и усилий подрядчиков", – сказал спикер Госдумы.

Действующий аэропорт Саратова расположен в центре города. Как подчеркнул Володин, это сильный сдерживающий фактор – в том числе и в вопросе развития жилищного строительства. Спикер напомнил, что еще в мае были большие сомнения по выполнению обязательств со стороны инвестора. Однако теперь ситуация изменилась. "За прошедшие несколько месяцев ситуация во многом улучшилась. На май месяц была выполнена большая часть работ по линии федерального центра, немного отставала область, по поводу инвестора были большие сомнения. В настоящее время инвестор значительно нарастил темпы, и нам необходимо перенести финансирование на 18-19 год. Если нам все удастся синхронизировать, то сроком завершения может стать середина 2019 года", - сказал политик.

Современный аэропортовый комплекс обеспечит населению Саратова более комфортные условия, уверен парламентарий. "Здесь будет более уверенный прием самолетов в плане погодных условий. Кроме того, аэропорт находится сейчас в центре города, это тормозит развитие самого города. Есть возможность развивать его на месте старого аэропорта. Губернатор говорил о возможностях застройки этого участка", – добавил спикер.

Соглашение о завершающем этапе строительства нового аэропорта в Сабуровке было заключено на инвестиционном форуме в Сочи 27 февраля. Документ подписали глава Росавиации Александр Нерадько, генеральный директор компании "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Финансирование проекта было сокращено почти вдвое. Стороны пообещали, что самолеты из нового аэропорта полетят уже в марте 2019 года.

Вячеславу Володину рассказали, что к новому аэропорту пустят электропоезд. По словам начальника Приволжской железной дороги Сергея Альмеева, запланировано строительство двух платформ для электрички, крытого перехода между платформами и перехода для лиц с ограниченными возможностями. С 13 остановками от Саратова время пути составляет 1 час 3 минуты. Экспресс же проделает путь к воздушной гавани за 35-40 минут.

Жители Саратовской области уже выбрали название нового международного аэропорта. По итогам народного голосования первое место досталось наименованию "Гагарин" – в честь первого человека в мировой истории, который совершил полет в космическое пространство, сообщили Вячеславу Володину. Правительство области уже готовит необходимые документы для присвоения имени аэропортовому комплексу. Голосование шло в интернете несколько месяцев, за это время в нем приняли участие несколько тысяч человек.

Волнующие жителей области проблемы обсуждались на совещании, которое провел спикер Госдумы с саратовскими властями. Всплывали наболевшие темы – в частности, проблема обманутых дольщиков. Встреча с собственниками квартир, которые продавал предприниматель Алексей Аббасов, состоялась по их инициативе. Как сообщил губернатор Валерий Радаев, в этом году будут введены в строй 10 объектов. "На сегодня у нас на рассмотрении 10 домов, мы этот довольно сложный вопрос рассматриваем впервые. Застройщик под следствием и нам надо найти механизм, который позволит продолжить строительство", – резюмировал глава региона.

Одна из участниц встречи, пострадавшая от недобросовестных застройщиков, попросила председателя нижней палаты внимательно следить за чиновниками, которые "смеются людям в лицо". Вячеслав Володин напомнил, что, когда говорили о строительстве нового аэропорта, мало кто верил, что это скоро станет реальностью.

"Также и здесь, мы решим ваши проблемы. Эта ситуация представителей власти не красит. Многие говорят, что человек сам виноват, он сам выбрал застройщика и прогорел. Но думать только с этой позиции нельзя. Власть должна быть ответственна. Эти проблемы копились годами, эти вопросы не контролировались. Лёгких путей здесь нет", – подчеркнул политик.

Спикер Госдумы часто посещает Саратов – свою малую родину. Вячеслав Володин в последний свой приезд, около недели назад, рассказал о будущем региона. По его словам, один из главных проектов – предстоящее строительство линии первого в городе скоростного трамвая. Разрабатывать проект начнут в 2018 году, протяженность линии составит 27 километров. Новая линия соединит два района периферии – Заводской и Ленинский.

Еще в прошлом году по инициативе Вячеслава Володина начался ремонт дворовых территорий и улиц. На сегодняшний день приведены в порядок 26 дворов многоквартирных домов, отремонтированы 9 дорог. Особое внимание уделяется детям: планируется обустроить спортивные территории рядом со школами, будут построены летние открытые бассейны.