Двое россиян устроили самосуд над педофилом и изнасиловали его

В удмуртском городе Сарапуле молодые люди избили и изнасиловали собутыльника. Таким образом они наказали его за надругательство над детьми.

В ночь на 11 января трое знакомых 18, 21 и 30 лет выпивали в квартире у одного из них. Во время застолья выяснилось, что гость является педофилом. По данным следствия, 18-летний парень ранее был судим за изнасилование 15-летней девочки, а теперь привлечен к ответственности за надругательство над 13-летним ребенком.

Решив наказать молодого человека за эти преступления, собутыльники избили и изнасиловали его, сообщает Следственный комитет России по региону. Отмечается, что они были сильно пьяны.

Устроившие самосуд сарапульцы задержаны и заключены под стражу – им грозит до десяти лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначено восемь экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, судебно-медицинская и дактилоскопическая.

Похожий случай произошел в сентябре 2017 года. Как удалось выяснить стражам порядка, 35-летний москвич пришел в гости к приятелю, где находился другой его знакомый. Изрядно выпив, злоумышленник повел себя агрессивно. Он заставил хозяина квартиры заняться сексом с другом, а после изнасиловал обоих. Пострадавшие обратились в полицию.