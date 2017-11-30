Москвич рассказал об изнасиловании таксистом

Выяснились новые подробности об изнасиловании пассажира такси водителем в центре Москвы. По словам пострадавшего, злоумышленник начал к нему приставать в тот момент, когда он уже был в салоне.

По словам изнасилованного молодого человека, денег на официальное такси у него не было, а потому он решил воспользоваться услугами частника. Когда он уже ехал в салоне автомобиля, к нему начал приставать водитель.

Таксист заехал во двор на Симоновском Валу в центре столицы и надругался над пассажиром, после чего отобрал телефон и скрылся. После инцидента пострадавший сразу обратился в полицию и написал заявление.

По словам москвича, полиция разыскала злоумышленника. Теперь пассажир опасается, что обидчику удастся избежать наказания, передает Life.ru. Расследование продолжается.

Об инциденте стало известно 29 ноября. Сообщалось, что около 05:00 мск молодой человек поймал такси у ночного клуба "Пропаганда" и попросил довезти до шоссе Энтузиастов. По дороге водитель белой Honda Accord начал запугивать пассажира и склонять к интимной близости. В итоге злоумышленник завез его в один из дворов на Симоновском Валу в центре Москвы и изнасиловал.