80-летний дедушка зверски изнасиловал пенсионерку
Известно, что насильник познакомился со своей жертвой через объявление в газете. Рассчитывая на романтический вечер, пенсионерка пригласила нового знакомого в гости.
Придя на первое свидание, пожилой ухажер начал активно добиваться от женщины секса. Она сопротивлялась интимным приставаниям, однако дедушка был очень настойчив, передает Eg.ru.
Предположительно, страсть взыграла в мужчине из-за большого количества выпитого алкоголя. Осознав, что добровольно женщина не согласится на секс, любвеобильный старик решил применить силу.
Он ударил жертву около десяти раз по голове и телу, после чего изнасиловал. Очнувшись, пострадавшая вызвала полицию, которая вскоре задержала злоумышленника, удивившись, что он оказался столь почтенного возраста.
На суде пенсионер полностью признал свою вину. Теперь насильнику предстоит коротать старость в колонии общего режима в течение четырех лет.
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