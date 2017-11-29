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80-летний дедушка зверски изнасиловал пенсионерку

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Кургане осужден на четыре года 80-летний местный житель за изнасилование 63-летней женщины. Как выяснилось, дедушку обуяла зверская страсть на первом свидании с пенсионеркой.
прочитано 3437 раз

Известно, что насильник познакомился со своей жертвой через объявление в газете. Рассчитывая на романтический вечер, пенсионерка пригласила нового знакомого в гости. 

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Придя на первое свидание, пожилой ухажер начал активно добиваться от женщины секса. Она сопротивлялась интимным приставаниям, однако дедушка был очень настойчив, передает Eg.ru

Предположительно, страсть взыграла в мужчине из-за большого количества выпитого алкоголя. Осознав, что добровольно женщина не согласится на секс, любвеобильный старик решил применить силу. 

Он ударил жертву около десяти раз по голове и телу, после чего изнасиловал. Очнувшись, пострадавшая вызвала полицию, которая вскоре задержала злоумышленника, удивившись, что он оказался столь почтенного возраста. 

На суде пенсионер полностью признал свою вину. Теперь насильнику предстоит коротать старость в колонии общего режима в течение четырех лет. 

Автор: Рудольф Великолепный29 ноября 2017, 15:03

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