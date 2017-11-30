Москвич заставил собутыльников заняться сексом друг с другом

Стали известны подробности шокирующего инцидента, который произошел в сентябре текущего года. Выпивая в квартире друга, москвич принудил его и другого собутыльника заняться сексом у него на глазах.

Как удалось выяснить правоохранителям, 35-летний мужчина пришел к своему другу в гости, где находился еще один его знакомый. Изрядно выпив, злоумышленник начал вести себя агрессивно и странно.

Сперва он заставил хозяина квартиры заняться сексом со своим другом прямо у него на глазах. После этого дебошир изнасиловал обоих мужчин.

После инцидента пострадавшие обратились в полицию. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Извращенец находится под стражей, передает Пятый канал.

Ранее в центре Москвы таксист изнасиловал пассажира. По словам молодого человека, он поймал частника, выйдя из ночного клуба. В салоне машины водитель начал к нему приставать.

Злоумышленник отвез молодого человека во дворы и надругался над ним. После инцидента пассажир написал заявление в полицию. Таксист-насильник уже задержан.