Заяц выпал из электрички и погиб

В электричке, следовавшей из Вышнего Волочка в Тверь, произошло ЧП. Ехавший зайцем пассажир попытался сбежать от контролеров и погиб.

Как сообщила официальный представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР Елена Марковская, трагедия произошла утром 27 сентября. 31-летний мужчина ехал в электричке Вышний Волочок – Тверь, не оплатив проезд, пишет Lenta.ru.

В районе станции "Санаторий" к нему подошли контролеры и попросили предъявить билет, однако мужчина в ответ лишь нагрубил. После этого были вызваны охранники – они потребовали у нарушителя оплатить проезд.

Мужчина, в свою очередь, лег на пассажирские сиденья и стал отбиваться ногами. А затем вскочил и убежал в сторону главного вагона. Оказавшись в межвагонном пространстве, дебошир вылез через резиновое суфле на внешнюю часть сцепки. Однако не смог удержаться и упал на железнодорожные пути.

От полученных травм нарушитель скончался на месте происшествия. Позже следователи выяснили, что погибший был ранее неоднократно судим, а накануне случившегося его привлекли к административной ответственности. Обстоятельства происшествия устанавливаются.