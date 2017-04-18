В Архангельске заяц пытался зарезать водителя автобуса

На остановке общественного транспорта в Архангельске между 33-летним пассажиром и 26-летним водителем рейсового автобуса произошел конфликт: нарушитель не хотел оплачивать проезд, передает Flashnord. Отстаивая свою точку зрения, он дважды ударил оппонента ножом в лицо. После этого нетрезвый безбилетник атаковал 22-летнего студента, который пытался его остановить.

Пострадавшие были госпитализированы, а злоумышленник задержан. Он подозревается в покушении на убийство двух человек. После вытрезвления с ним проведут необходимые следственные действия.