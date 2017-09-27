Питерская учительница расписала лоб школьнику и расплакалась

После огласки инцидента опытная учительница решила уволиться. Окончательное решение будут принимать работодатель, а также администрация района, которая проводит проверку по факту происшествия.

"По имеющейся информации, учительница нанесла ругательную надпись на лоб школьника. Женщина вызвана на беседу в прокуратуру. Ее действиям будет дана правовая оценка", – цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы прокуратуры города Санкт-Петербурга.



Суть дела такова. Учительница начальных классов – к слову, опытный педагог, недавно переехавшая из Архангельска – как-то пообещала своим ученикам, что в случае недостойного поведения она нерадивым ученикам напишет на лбу слово "дурак". И сдержала свое слово, одному из шалунов на лбу шариковой ручкой написав обещанное. Другие дети рассказали о случившемся своим родителям, те возмутились и обратились в прокуратуру. После того, как дело получило огласку, учитель 684-й питерской школы Ольге Алферовой пришлось принимать решение об уходе с работы. Окончательное решение о судьбе педагога будет принимать работодатель и администрация района.

Происшествие далось учительнице нелегко: второклассники рассказали, что она плакала после того, как сделала на лбу школьника надпись. Школьники стали ее жалеть. Сама учительница переживала, что ребенка, на лбу которого она написала обидное слово, будут обижать.

"Она плакала, Ольга Николаевна, я видела, как она плакала, нам ее жалко было. Мы хотели бы, чтобы ее вернули", — сказали ученицы второго класса. Теперь в увольнении учительницы дети винят того самого одноклассника.