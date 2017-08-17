Как не опозориться в светском обществе

Девушку можно вывезти из деревни, а деревню из девушки – никогда. Эта шутка приобрела особую популярность среди снобов из светской тусовки. Но чтобы сойти "за свою" на мероприятиях в высшем обществе, достаточно выучить главные правила этикета.

Dni.Ru уже публиковали свод важных правил поведения в светском обществе. А сегодня мы поговорили с педагогом Высшей австрийской школы этикета Марии Буше о правилах выхода из спорных и конфликтных ситуаций, которые могут случиться с каждым.

Как запомнить все новые имена представленных людей? Что нужно сделать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию, если новых знакомых много?



Хороший способ запомнить имена новых знакомых – это повторить их имена при первом обращении к ним. Например:

– Познакомьтесь, это Иван.

– Иван, очень приятно познакомиться с Вами, моя подруга много о Вас рассказывала.

Но не переживайте, если вам так и не удается запомнить имена людей. Данная проблема кроется не в вашей плохой памяти, а в неправильном представлении людей. Я называю это "эффект пинг-понга", когда при представлении людей, называют и перечисляют просто имена ("Иван, это Мария. Мария – это Иван"). А если новых знакомых больше двух, то вам еще придется тренировать память, чтобы справиться с этой задачей.

Как же правильно представить гостей друг другу?

Обязательно сделайте небольшую "аннотацию" к вашим друзьям. Например: "Мария, хочу тебя познакомить с Иваном (в первую очередь женщине представляют мужчину). Мы вместе с ним учились в университете, и уже тогда его называли "алхимиком". Сейчас он кандидат наук и скоро изобретет эликсир бессмертия. Иван, хочу тебя познакомить с Марией. Мы вместе с ней ходим в танцевальный клуб, и ее зажигательное танго способно заставить танцевать кого угодно. И, наверное, если объединить ее танго с твоим эликсиром, то точно можно заставить танцевать всех вечно". Таким образом, добавив щепотку юмора, каплю внимания, кусочек вежливости вы создадите новый "коктейль дружбы", и вновь представленным гостям будет легко запомнить друг друга. Представление – как коктейль лонг-айленд. Пейте его неторопливо и получайте удовольствие от процесса.

Что делать, если женщина пришла одна на мероприятие? Уместно ли ей первой начинать беседу с незнакомыми людьми? Есть какие-то правила?

Главная цель любого мероприятия – это общение, вне зависимости от того, пришла ли женщина одна или в сопровождении кого-либо. Сегодня уже нет таких строгих правил, относительно того, кто должен начать разговор. Гораздо важнее знать, КАК его начать. Есть несколько вариантов фраз начала светской беседы. Британцы называют эти фразы "ice breakers" (перевод: фразы, разбивающие лед). Например: "Как вы находите это мероприятие", "С последней нашей встречи….", "Что вы думаете о последней…."

Еще один вариант начала светской беседы – сказать комплимент. Многие могут говорить комплименты только касательно внешности человека. Британцы же в первую очередь отметят ваши манеры, таланты, обстановку, внутренние качества, а внешности уделят внимание в последнюю очередь. Очень важно уметь говорить красивые, а главное уместные комплименты малознакомым людям. Не менее важно уметь изысканно принять комплимент. Вы можете поблагодарить, сделать взаимный комплимент, отклонить его и присвоить собеседнику, но никогда не игнорировать.

Представляться незнакомому человеку стоит только тогда, когда беседа приобрела взаимный интерес.

Как вести себя, если кто-то облил наряд? Есть какие-то правила входа из неприятной ситуации?

Эта ситуация неприятна для обоих людей: для того, кого облили и для того, кто стал причиной инцидента. Но если разобраться в этой ситуации, всегда ли виноват тот, кто облил? Возможно "жертва" сама неловко повернулась, толкнула или случайно задела "обвиняемого". Я сейчас намеренно использую такую терминологию, так как иногда это действительно похоже на настоящее судебное разбирательство, с доказательством вины и вынесением приговора.

В культурном обществе это выглядело бы так:

– Прошу прощения, это моя вина.

– Нет, это вы меня простите, это я виноват.

Оба человека берут вину на себя, без обвинений и доказательств.

Чего делать категорически нельзя:

– посыпать человека солью;

– пытаться самостоятельно затереть пятно;

– предлагать вместе сходить в уборную и там все замыть;

– оправдываться и обвинять.

Итак, алгоритм действия в такой ситуации:

Первое: Приносят свои извинения оба человека.

Второе: Извиниться нужно только один раз.

Третье: Обливший человек предлагает оплатить химчистку.

Четвертое: В конце ужина или перед своим уходом обливший должен обязательно уточнить контакты, где забрать одежду.

Пятое: Если человек отказывается от вашей услуги, то не стоит настаивать.

Если относиться ко всему с юмором и легкостью, то с большой вероятностью инцидент станет началом новой дружбы.

Рассмотрим еще одну ситуацию: мероприятие с большим количеством фотографов, а две дамы пришли в одинаковых туалетах. Что делать, чтобы не стать главными "героинями" светской хроники?

Конечно, от такой ситуации никто не застрахован никто. Даже если вы одеты согласно дресс-коду мероприятия. Но вы можете себя подстраховать следующими способами:

– Всегда держите в сумочке несколько булавок. Они вам очень пригодятся, особенно если в вас есть задатки дизайнера. Заколов юбку или подол платья по-иному, создав несколько сладок или захлёст, вы видоизмените платье до неузнаваемости.

– Вам могут пригодится различные аксессуары: ремень, украшения, платок, накидка и т.д. Главное, не отчаиваться и максимально элегантно выйти из ситуации. Однажды мою подругу спасли декоративные элементы в виде бус и подвесок, которыми был украшены цветы на мероприятии.

Самый эффективный способ выйти и неловкой ситуации – юмор или новое платье. Если со вторым могут быть сложности, то первое должно быть при вас всегда, особенно в щекотливые моменты.

Ум и самоирония помогут любой изъян превратить в достоинство.

Что делать, если знакомый человек пришел на мероприятие в обнимку с неизвестной спутницей, в то время как все в курсе, что это семейный человек и все знают его жену? Как себя вести в такой ситуации, если вам решили официально представить незнакомку?

У воспитанного человека есть только один вариант выхода из этой ситуации. Включить режим "тактичности". Это подразумевает:

– Отсутствие гримасы удивления и сожаления на лице;

– Отсутствие насмешки и саркастического тона в момент знакомства;

– Отсутствие намеков на жену в разговоре;

– Неуместным будет рассказать анекдот о супружеской неверности;

– Неуместным будет показать фотографию его жены, представив ее как свою лучшую подругу и сказав, что она скоро придет и вы с удовольствием ее с ними познакомите.

В общем, все это было бы полезно, если бы было уместно…

Что делать, если на торжественном ужине подают неизвестное вам блюдо, которые непонятно как есть? Уместно ли спросить об этом у официанта, или рядом сидящего человека? Или допустимо лишь посмотреть, как справляются с ним другие?

Смысл и цель любого торжественного ужина – это общение, а не еда. Поэтому весьма уместным будет в этой ситуации сделать небольшую паузу перед трапезой. Например, увлеченно вести беседу с вашим соседом по столу и тем временем подсмотреть, как это делает хозяйка вечера. Неприличным будет достать телефон, положить его на стол и гуглить как есть сложное блюдо. Неуместно даже выходить в уборную, так как во время официальной части не принято вставать из-за стола.

Что если кто-то из гостей вечера не рассчитал с алкоголем, и проявляет признаки агрессии лично к вам (неуместные замечания, оскорбления)?

Как правило, агрессия со стороны нетрезвого человека чаще всего вызывает одну реакцию у людей – как можно быстрее закончить общение и покинуть его компанию. Сложнее всего правильно отреагировать на агрессию абсолютно трезвого человека. Вот несколько вариантов:

– Ирония. "Вы такой интересный человек. Я как раз пишу статью про агрессию. Вы просто потрясающий экземпляр. Покричите пожалуйста еще раз, мне очень интересно понаблюдать за вами".

– Доброта. Сделайте ему комплимент. "Вы такая красивая, даже когда говорите необдуманно плохие слова!"

– Игнорирование. Худшим наказанием для такого человека будет отсутствие вашей реакции на его выпадки. Игнорирование – лучший способ наказать хама.

И никогда не спорьте с дураками. Со стороны будет непонятно, кто из вас дурак. И как говорил мой учитель: "У неадекватного человека очень большой опыт, он тебя им просто подавит".