Васильева выступила против платных услуг в школах

Платных услуг в школе быть не может. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева, впервые выступая в качестве руководителя ведомства на правительственном часе в Госдуме.

Глава Минобрнауки считает, что никаких платных услуг в школах быть не может. По ее словам, родители могут сами добровольно записать ребенка в какой-то платный кружок. Но в каждой школе и классе есть неурочные часы внеклассных занятий, кружков, которые не могут быть платными ни при каких обстоятельствах, подчеркнула Васильева.

"Я считаю, что никаких платных услуг, вроде сборов на мыло и занавески, быть не может", – заявила министр. Продолжая тему школьных поборов Васильева указала, что эту проблему не решить, если не будет жесткой вертикали управления образованием. "Школа не может быть вне государства. При создании единой системы управления легче регулировать, что можно и что нельзя", – сказала глава Министерства образования.

Министр рассказала парламентариям, что видела договор одной из подмосковных школ, где ученикам шестого класса вменяются дополнительные занятия по русскому язык и математике. "Это преступление! Оно оценивается и рассматривается как преступление, с этим надо бороться", – сказала она.

Васильева также осудила необоснованное увеличение платы за дошкольное образование. В среднем по России во втором квартале 2017 года она составила почти две тысячи рублей. По данным Минобрнауки, минимальный размер платы в 785 рублей зафиксирован в Дагестане, а максимальный – в Магаданской области, там родители платят за дошколку более четырех с половиной тысяч рублей.

"Министерство работает с главами регионов, которыми взяты обязательства по установлению личного контроля за необоснованным увеличением родительской платы на местах", – отметила министр.

Министр образования поддержала идею о предоставлении бесплатного молока школьникам. В ответ на реплику одного из депутатов о том, что в Думе подготовлена такая инициатива, Васильева сказала: "Что касается молока – а в некоторых региона еще к молоку и яблоки – конечно, мы только за, если будет финансирование".

Во время разговора с Ольгой Васильевой депутаты спросили министра, не считает ли она необходимым возвращение учителям властных полномочий, включая функцию наказания. Педагог не должен наказывать нерадивых учеников – ему достаточно слова, чтобы ребенок понял ошибку, высказалась на эту тему глава Минобрнауки. "Я думаю, совершенно напрасно преуменьшать роль учителя. Она была, есть и будет", – добавила Васильева.

"Учитель – это непростая профессия. Человек, который входит в класс, очень много может и много несет".

Ольга Васильева обратилась к теме получения второго бесплатного высшего образования и пообещала, что возглавляемое ею ведомство может создать такие возможности для граждан, но необходимо определить, кто сможет этим пользоваться. Она подчеркнула, что должна быть очень четкая экспертная оценка – кто может получить второе высшее образование бесплатно. "Такую возможность нужно предоставить в небольшом количестве. Может быть, математикам, физикам, инженерам", – указала Васильева.

Говоря о доступности образования Васильева сказала, что в 60 регионах страны он составляет 100%. В то же время в некоторых областях наблюдается дефицит мест, в том числе в дошкольных учреждениях. В 2016 году было создано 97 тысяч дополнительных мест в сфере образования, напомнила министр.

Обратившись к теме выделения средств на образование Васильева сообщила депутатам, что финансирование федеральной целевой программы, рассчитанной на 2016-2020 годы, в 2018 году увеличится на 33 миллиарда рублей.

"Хочу отметить, что выросли расходы на государственную программу "Развитие образование". В 2016 году они составляли 430 миллиардов рублей, в 2017 году – 448 миллиардов рублей. В 2018 году планируется увеличение расходов на эту программу до 481 миллиарда рублей", – сказала Васильева.

Она также напомнила, что в целом расходы на образование увеличились до 595 миллиардов рублей, что на 24 миллиарда превышает уровень 2016 года.

Выступление Ольги Васильевой совпало с Днем воспитателя, который отмечается в России во второй раз. Праздник утвержден приказом Минобрнауки в мае 2016 года, а инициатива его появления принадлежит партии "Единая Россия". Теперь ежегодно 27 сентября чествуют педагогов дошкольного образования.