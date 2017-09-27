Петербурженка выдала себя за инвалида ради кражи коляски

Жительница Санкт-Петербурга вероломно угнала инвалидное кресло за одиннадцать тысяч рублей. Ради преступления злоумышленница притворилась больной.

По информации прокуратуры, инвалидная коляска принадлежала одной из городских поликлиник, расположенной на Васильевском острове. Задумав преступление, злоумышленница решила выдать себя за инвалида, передает Life.ru.

Она перевязала себе одну из ног, села в оставленную без присмотра коляску и угнала ее. К счастью, женщину удалось найти.

В отношении петербурженки было заведено уголовное дело по статье "Кража". Василеостровский районный суд принял решение взыскать с женщины штраф в размере десяти тысяч рублей. В Василеостровском районном суде решили, что она должна оплатить штраф в десять тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что из московский клиники группа злоумышленников украла медицинскую технику на сумму более шести миллионов рублей. Соответствующее заявление написала в УВД ЮАО столицы компания-дистрибьютор аппаратов. Представители фирмы просили проверить факт кражи ее продукции, хранившейся в одной из крупнейших московских клиник.

Однако изначально по результатам проверки УВД ЮАО Москвы было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Позже прокуратура ЮАО Москвы выяснила, что с момента подачи заявления и на протяжении 10 месяцев ОЭБ и ПК УВД ЮАО Москвы не было произведено должного оперативного мероприятия. Прокуратурой было установлено, что в нарушение ст. 144 УПК РФ орган дознания надлежащую проверку не провел.

