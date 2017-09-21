В Москве уволенный работник украл экскаватор

В столице, на Алтуфьевском шоссе, задержан 24-летний мужчина. Его подозревают в краже спецтехники, передает агентство "Москва".
По данным правоохранителей, мужчина присвоил экскаватор-погрузчик. Ранее он работал с владельцем транспортного средства, а после увольнения украл транспорт и хотел продать его.
Материальный ущерб составил два миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
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