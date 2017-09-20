В Москве у известного музыканта украли велосипед за 100 тысяч

На западе столицы обокрали гитариста российской рок-группы "Моральный кодекс" Николая Девлет-Кильдеева. Музыкант лишился велосипеда, передает агентство "Москва".
Как рассказал пострадавший, велосипед марки Specialized украли из приквартирного холла в подъезде дома на проспекте Вернадского. Материальный ущерб составил 100 тысяч рублей.
Состоялась новая встреча родных покойной певицы с ее сыном
Актриса призналась, что у нее не было времени ни на что
Фолловеры восхитились снимком из прошлого века
Телеведущая отказалась быть марионеткой в чужих руках