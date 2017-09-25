Дима-людоед объяснил серийные убийства на Кубани

Семья каннибалов из Краснодарского края 20 лет убивала людей и даже делала заготовки. Попались супруги совершенно случайно. Расследованием занимается краевой Следственный комитет.

Дмитрий Бакшеев из Краснодарского края хранил в своем телефоне фотографии расчлененных человеческих тел. Устройство он обронил на улице, и его нашли дорожные рабочие, тут же обратившиеся со страшной находкой к представителям закона, сообщает Life.ru.

Оперативники быстро выяснили, что телефонный номер зарегистрирован на 35-летнего Дмитрия Бакшеева. Он с женой живет в общежитии на территории военного училища на улице Дзержинского. Полиция тут же выехала туда, но встретила преграду в виде забаррикадированной двери, которую пришлось выбивать. Дмитрия скрутили, его жена Наталья сдалась сама. В комнате супругов было обнаружено пластиковое ведро со следами крови. О происхождении бурых потеков безэмоционально рассказал хозяин комнаты.

Поздно вечером 8 сентября он в лесополосе наткнулся на отрезанные женскую голову и руку. Руководствуясь каким-то порывом, положил останки в рюкзак. Дома сделал снимки с головой и кистью и поместил останки в пластиковое ведро, залив водой. Утром достал находку, положил обратно в рюкзак и поехал на работу – делать ремонт в одной из квартир. Там задержанный сделал несколько фотографий, прикладывая части тела к своему рту. После смены Бакшеев отвез останки в общежитие, где снова положил в ведро с водой. Только через день он смог расстаться со своей находкой.

"10 сентября я проснулся в девять утра, достал из ведра голову и снял с нее скальп. Голову и кисть я сложил в пакеты и вынес на мусорку, которая находится за общежитием. Ну а скальп кинул где-то под кустами на территории военного училища", – рассказал Дмитрий оперативникам. Задержанный пояснил, что просто "совершил глупость".

Как выяснилось в ходе перекрестного допроса, с 1999 года супруги убивали людей, разделывали их. Что-то сразу попадало на обеденный стол, а что-то запасалось впрок. Наталья и Дмитрий смогли вспомнить примерно три десятка таких случаев. И действительно, в холодильнике общежития хранились банки и пакеты с мясом. Экспертиза показала: с человеческим. Соседи вспомнили, что из комнаты супругов постоянно шел неприятный запах, но Наталья слыла скандалисткой, поэтому с ней предпочитали не связываться.

"Каждый раз, когда мы хотели зайти к ним в комнату, начинался дикий вой и крики. Ната – баба скандальная, бешеная, поэтому мы не рисковали", – рассказали соседи.