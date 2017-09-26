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Отец рассказал о странном детстве Димы-людоеда

Кадр из фильма "Омен"
Отец обвиняемого в каннибализме и убийствах маньяка признал, что Дмитрий был ребенком со странностями. В первом классе мальчик выпрыгнул из окна школы.

Продолжение: Краснодарские людоеды могли давать мясо для ресторанов
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Мужчина рассказал, что они с женой долго не могли завести своего ребенка и решили усыновить мальчика из приюта. Появление сына сделало счастливой маму будущего убийцы. Отец Димы отметил, что ребенок рос замкнутым и тихим. Однако, по словам мужчины, иногда он выкидывал номера. Однажды он выкинул из окна ручку, а потом выпрыгнул следом за ней. Когда мальчик подрос, он переехал в общежитие, где устроил поджог своей комнаты.

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Приемный сын пошел по наклонной, вспоминает отец. "У него четыре судимости за кражи, огромное количество кредитов, в которых попечителем он называл меня. Мне приходится отключать телефон, потому что банки не перестают мне звонить. Раньше я старался ему помогать, устраивал его на работу несколько раз, но все безуспешно. Сколько с ним ни говори, взгляд у него часто стеклянный, смотрит сквозь тебя…" – цитирует его газета "Живая Кубань".

В определенный момент чаша терпения мужчины переполнилась, и он прекратил общение с Дмитрием. Тот даже не позвал родителя на свою свадьбу, о которой приемный отец узнал совсем недавно и только от знакомых. О невесте он знает только то, что она работала медицинской сестрой, но была уволена за пьяные кутежи. 

Напомним, что Дмитрия Б. и его жену Наталью обвиняют в совершении серии страшных преступлений. По версии следствия, они 18 лет подряд убивали, расчленяли и поедали жителей Краснодара. Каннибалы сознались в 30 убийствах, но пока доказано совершение только одного из них, сообщало региональное управление Следственного комитета.

Сотрудникам полиции удалось выйти на серийных убийц по чистой случайности. Дмитрий потерял телефон, на котором были страшные фотографии: селфи с фрагментом человеческой кисти во рту у мужчины и позирования с частями тел жертвы. Смартфон нашли рабочие, которые и передали его в ближайшее отделение полиции.

Там быстро определили владельца и отправились к нему с визитом. В комнате общежития, где Дмитрий жил вместе с женой, полицейские нашли лоскутки кожи, фрагменты семи тел в холодильнике и консервы из человеческого мяса. Сначала мужчина уверял, что просто сфотографировался "на память" с трупом, "найденным" на улице, однако потом сознался во всем.

Автор: Михаил Войцеховский26 сентября 2017, 13:41

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