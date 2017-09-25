Как живут краснодарские каннибалы
У Натальи Бакшеевой много лет назад отобрали ребенка, из-за чего ее жизнь покатилась под откос. У Дмитрия Бакшеева было детдомовское детство, его усыновили чужие люди, потом приемная мать умерла, а приемный отец с ним порвал. Когда супруги познакомились и стали жить вместе, они обитали в небольшой комнате в краснодарском общежитии. Кадры из обиталища людоедов опубликовал RT.
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