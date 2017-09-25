Краснодарские людоеды делали из жертв консервы

Появляются новые подробности страшных убийств в Краснодаре. Каннибалы, которые уверяют, что убили 30 человек, делали из мяса жертв консервы.

Журналистам стало известно, что задержанный 35-летний мужчина Дмитрий Б. работал строителем – занимался отделкой квартир. Наталья, его супруга работала в краснодарском летном училище, была медсестрой и лечила курсантов. По информации telegram-канала Mash!, каннибалы усыпляли своих жертв эфиром и корвалолом – сказывалась медицинская практика жены.

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На счету парочки минимум одно доказанное убийство – полицейские смогли опознать останки женщины, найденные в ведре на территории военного авиационного училища. "Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница", – рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Напомним, следователи смогли раскрыть семью каннибалов благодаря случайности: им повезло найти телефон. На нем обнаружили фотографии, на которых Дмитрий позирует с трупом. На одном из шокирующих кадров мужчина делает селфи с человеческой кистью, которую он запихнул себе в рот, сообщает telegram-канал Life Shot.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось опознать героя фотосессии. Он был задержан, и в ходе допроса признался в тридцати убийствах. Он совершал их вместе со своей женой. По информации СМИ, в доме Дмитрия были найдены 19 "лоскутов кожи" и семь пакетов с замороженными останками жертв. Помимо этого, в жилище каннибалов обнаружены консервы, сделанные из мяса убитых.

Если Следственный Комитет сможет доказать все случаи, в которых сознались людоеды, они станут вторыми маньяками по количеству жертв за всю историю России. "Уголовное дело возбуждено пока только по одному факту – речь идет о мужчине, который фотографировался с останками женщины. Информацию об остальных случаях, о которых рассказывается в соцсетях, сейчас проверяют наши сотрудники", – заявила Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.