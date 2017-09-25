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Регионы

Краснодарская семья 18 лет ела трупы земляков

Кадр из фильма "Ганнибал"
Семью каннибалов удалось вычислить благодаря мобильному телефону. На улице в Краснодаре нашли смартфон, в котором оказались фотографии мертвецов.

Продолжение: Краснодарские людоеды делали из жертв консервы

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Следователи начали проверку и установили владельцев гаджета. Это оказалась семейная пара, которая после беседы со следователем призналась в 30 случаях каннибализма. Они рассказали, что убивали жителей города с 1999 года. На данный момент обнаружено восемь частей тел.

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Установить, кому они принадлежат, не представляется возможным. Единственный вариант – ДНК-экспертиза. Обстоятельства дела выясняются, ведутся следственные действия. Муж с женой находятся под стражей. На фотографиях, которые их разоблачили, они позировали с останками тел, пишет "360".

По информации СМИ, в холодильнике у каннибалов обнаружили 19 "лоскутов" кожи, снятой со своих жертв, и семь пакетов с замороженными останками, сохраненными "про запас", передает Telegram-канал Mash. Если следователи смогут подтвердить информацию о 30 совершенных убийствах, то краснодарские каннибалы окажутся вторыми за всю историю России маньяками по количеству жертв. Пока региональное управление Следственного комитета России подтверждает только один эпизод, остальные 29 сотрудникам ведомства необходимо будет доказать.  

"Уголовное дело возбуждено пока только по одному факту – речь идет о мужчине, который фотографировался с останками женщины. Информацию об остальных случаях, о которых рассказывается в соцсетях, сейчас проверяют наши сотрудники", – заявила Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю. По информации СМИ, на следующий день после обнаружения телефона со страшными свидетельствами зверств на территории военного авиационного училища города полиция обнаружила останки женщины и ведро с частями ее тела. 

Автор: Михаил Войцеховский25 сентября 2017, 11:23

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