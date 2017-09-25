Съевшую 30 человек Наташу-медсестру признали вменяемой

Каннибала Наталью, которая вместе с мужем подозревается в убийстве 30 человек, признали вменяемой. Врачи оценили ее состояние как "реактивное".

Этот термин обозначает неожиданную реакцию на нештатную ситуацию. "Во всем остальном это абсолютно здоровый, адекватный человек, отдающий себе отчет в своих действиях", – приводит слова психиатра, обследовавшего людоедку, Telegram-канал Mash.

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По информации журналистов, Наталья прошла обследование в психиатрической клинике сразу после задержания. Спустя несколько дней ее выписали, не найдя явных отклонений. О возможной экспертизе поведения ее возлюбленного, Дмитрия, информации пока нет.

Напомним, в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали семейную пару. На допросе супруги признались, что с 1999 года умертвили и съели 30 человек. Выйти на след каннибалов удалось по чистой случайности: дорожные рабочие принесли в полицию найденный на улице телефон.

На устройстве полицейские обнаружили кровавый фотосет: мужчина позировал с головой мертвой девушки, с фрагментом кисти во рту и человеческим скальпом в руках. Правоохранителям удалось установить владельца телефона.

Сначала Дмитрий уверял следователей, что наткнулся на уже расчлененное тело женщины на территории военного авиаучилища. Он пытался доказать, что только сфотографировался с останками покойной. Однако позднее мужчина перестал оправдываться и сознался. И даже не в одном, как предполагали полицейские, а сразу в 30 убийствах. "Лена стала ко мне приставать. Но я люблю свою Наташу, я верный муж! Я толкнул ее, она упала и ударилась головой. Я не знал, что делать, притащил тело к нам домой", – приводит слова Дмитрия Telegram-канал Mash.

Сотрудники правоохранительных органов установили личность только одной жертвы маньяков. "Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница", – рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК России по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Следователям еще предстоит определить, кому принадлежали найденные у каннибалов останки. Напомним, по информации СМИ, в доме пары были обнаружены 19 "лоскутов кожи" и семь пакетов с замороженными фрагментами тел, а также консервы из мяса убитых.

Соседи краснодарских маньяков много лет жаловались на запах из их комнаты в общежитии летного училища Министерства обороны. "От них постоянно воняло корвалолом и бомжами!" – передает их слова Telegram-канал Mash.

Наталью и Дмитрия давно собирались выселить, но так этого и не сделали. "Каждый раз, когда мы хотели зайти к ним в комнату, начинался дикий вой и крики. Ната – баба скандальная, бешеная, поэтому мы не рисковали", – рассказывают сотрудники общежития.