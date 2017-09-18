Пьяный поп-матерщинник стал восходящей звездой Сети

Около полуночи полиция остановила автомобиль, из которого вышел мужчина с "явными признаками алкогольного опьянения", представившийся Иваном Дарием, священником. Полиции пришлось связать матерящегося буяна, и теперь его ждет суд.

Внимание дежуривших в Железнодорожном районе Сургута инспекторов ДПС привлек Nissan X-trail, виляющий по проезжей части улицы Крылова. Из автомобиля вышел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, сообщило местное агентство "К-информ".

Нарушитель представился Иваном Дарием. Он сказал, что является настоятелем сургутского православного храма, и потребовал отпустить его. Когда это не возымело эффекта, он предложил полицейским взятку. Однако служители правопорядка были непреклонны, и тогда нетрезвый водитель принялся буянить, материться, оскорблять сотрудников ДПС и все время требовал вызвать полицию. В итоге настоятеля пришлось связать и усадить в патрульный автомобиль.

В Сургутском благочинии Ханты-Мансийской епархии немного церквей, поэтому правоохранителям, задержавшим нетрезвого священнослужителя, не составило труда выяснить личность буяна. Сообщается, что Иван Дарий – клирик храма в честь великомученика Георгия Победоносца. Теперь ему грозит суд, в том числе и за сопротивление законным требованиям полиции.

Руководство благочиния пока не прокомментировало произошедшее, связаться с руководством священника журналисты не смогли. Задержание батюшки сняли на камеру телефона случайные прохожие: ролик уже просмотрели тысячи пользователей, и их количество растет.