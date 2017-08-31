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Путана прикинулась девственницей ради утех с попом из "Дома-2"

Вальтер Соломенцев. Фото: instagram.com/wsolment
Отсутствие крови на простыне взбесило священника. Впрочем, с любовницей тоже не все гладко.
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Вальтер Соломенцев – один из самых одиозных участников реалити-шоу "Дом-2". С детских лет мальчик, чье настоящее имя Василий, был поглощен религией. Потом обучался в духовной семинарии, где его нарекли именем иерея Василия. После этого он стал настоятелем прихода в Миллеровском районе Ростовской области. Но вскоре молодой священник был переведен в другой храм – Покрова Пресвятой Богородицы.

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Сюжеты ДОМ-2

В божьем доме он познакомился Галиной. Прежде она работала проституткой, но потом ударилась в веру и ушла служить в Сергиев Посад. Бывшей путане суждено было стать женой молодого батюшки... Она же обучила его всем премудростям половой жизни. "Моей первой женщиной стала именно жена, до брака у меня не было женщин, – признался Вальтер. – На тот момент мне исполнилось 24 года. Конечно, я замешкался, не решался начать. Но в итоге быстро сориентировался, и за ночь мы с женой занимались любовью пять раз.  Утром жена назвала меня больным, сказала, что я был слишком жестоким".

"Когда мы первый раз занимались любовью, жена притворилась девственницей, однако следов крови не было. Только потом я узнал, что до встречи со мной жена была девушкой легкого поведения", – взбешен Вальтер.

Недавно поп-прелюбодей сбежал от обучившей его всем позам жены к любовнице на проект "Дом-2". Но и тут не все гладко складывается в сексуальной жизни. Священник жалуется на свою новую пассию Олесю: "Она зажата, слишком скромна. У нас секс очень классический, нет оральных ласк. Любимая против, считает это извращением. Думаю, со временем все будет". Как сообщает журнал "Мир реалити-шоу", одним из выходов для любовницы Соломенцева могут стать курсы оральных ласк, которых в Москве очень много. 

Автор: Иван Губкин31 августа 2017, 18:34
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