Блудливый поп из "Дома-2" жестко изнасиловал послушницу монастыря

Вальтера Соломенцева взбесили отговорки о посте и религии. И священник взял отбивающуюся девушку силой.

Вальтер Соломенцев – один из самых одиозных участников реалити-шоу "Дом-2". С детских лет мальчик, чье настоящее имя Василий, был поглощен религией. Потом обучался в духовной семинарии, где его нарекли именем иерея Василия. После этого он стал настоятелем прихода в Миллеровском районе Ростовской области. Но вскоре молодой священник был переведен в другой храм – Покрова Пресвятой Богородицы.

Верующие к красавцу-попу шли толпой. "От него всегда исходило такое тепло, настоящая любовь! А как прекрасно он читал молитвы..." – вспоминают прихожане. Вряд ли они догадывались, какой батюшка развратник. "Ангел мой, сейчас искуплю и прибегу, но только с трахом", – показала SMS жена Вальтера. Правда, послание было адресовано не ей...



А в 2016 году Василий ушел с работы. А заодно – и от жены с кредитами и детьми. Причастиям, исповедям, венчаниям и соборованиям поп предпочел любовницу в реалити-шоу "Дом-2". Он признается, что во многом храм сменил на притон из-за своей безудержной похоти. "За ночь мы с женой занимались любовью пять раз, – рассказал Вальтер. – Утром жена назвала меня больным, сказала, что я был слишком жестоким. Когда месяцами у нас ничего не было, приходилось силой принуждать Глафиру к интиму. Я насиловал ее. Не бил, не связывал, просто брал силой. Первое время она ненавидела меня после этого".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Авг 26 2017 в 8:37 PDT

Глафира – жена Вальтера – является послушницей монастыря. "Прежде я была проституткой, даже сама нашла сутенера, – призналась она. – Провела в дьявольском плену несколько недель. Спасаясь, я ушла служить в Сергиев Посад, где и познакомилась с Вальтером".

Публикация от Вальтер Соломенцев (@wsolment) Авг 19 2017 в 9:37 PDT

Именно набожность, по мнению Вальера, мешала возлюбленной получать удовольствие от плотских утех. "Учитывая прошлую жизнь моей супруги, для нее секс – это всегда испытание, стресс. Она прикрывалась религией, постом", – цитирует Соломенцева журнал "Мир реалити-шоу".