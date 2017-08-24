Малахов покаялся в грехах на исповеди патриарху

В последнюю неделю августа на канале "Россия" стартует ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". А накануне съемок сбежавший с Первого канала к конкурентам ведущий посетил Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь на Соловках.

Андрей, как писали ранее Dni.Ru, прибыл на Большой Заяцкий остров Соловецкого архипелага инкогнито. В это же время там находился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл – он приехал в день преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.



Теперь же стало известно, зачем Малахов броился в такую даль, хотя сам живет в двух минутах от Храма Христа Спасителя в Москве. Оказалось, что в столице попасть на причастие и исповедь к главе РПЦ практически нереально. А в северном монастыре такая возможность предоставилась.

Малахов отстоял всенощное бдение и Божественную литургию в Троицком храме, а потом подошел к патриарху Кириллу. По словам очевидцев, Малахов и патриарх о чем-то долго беседовали. Вероятно, телеведущий перед причастием исповедовался перед причастием в грехах.

И каяться есть за что. Дело в том, что Малахов своим приходом на "Россию" подвинул Бориса Корчевникова, считающегося "любимцем" патриарха. Корчевников, придя к Богу после победы над смертельной болезнью, возглавлил главный православный телеканал в стране "Спас". В связи с этим кажется вероятным, что Малахов ездил получить благословение патриарха заменить Корчевникова.

"Для Малахова поддержка патриарха, и как священника, и как аппаратной фигуры, очень важна: он приходит на новый для себя телеканал, где совсем другая среда. При этом сам этот переход получился очень скандальным. Думаю, что ведущий будет пытаться заручиться поддержкой не только патриарха, но и других видных деятелей – скоро мы это увидим", – цитирует политолога Дмитрий Фетисов информагентство Ura.Ru