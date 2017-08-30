В Ростове откопали жертвенный холм древнего народа

Неожиданную находку совершили археологи в Ростове-на-Дону. Им удалось обнаружить жертвенный холм, созданный древним загадочным народом, жившим в Причерноморье в первом тысячелетии до нашей эры.

Специалисты предполагают, что искусственный холм диаметром четыре и высотой полтора метра мог выполнять роль алтаря для жертвоприношений. С его помощью народ меотов пытался общаться со своими богами. Впрочем, поблизости не удалось обнаружить достаточного числа культовых предметов, чтобы однозначно идентифицировать роль сооружения в жизни древнего народа.

"Возможно, это только часть какого-то ритуального комплекса", – цитирует РИА Новости руководителя раскопок, археолога Александра Нечипорука. Поблизости под слоем земли могут быть скрыты другие постройки и артефакты, способные пролить свет на предназначение искусственного холма.

Пока же ученым остается выдвигать теории и строить догадки. Уже существует несколько версий. "Например, сооружение являлось символом чего-либо, как вариант, объектом, отделяющим мир живых от мира мертвых", – рассказал археолог. Работы вокруг жертвенника или пограничного камня между двумя мирами продолжаются.

Отметим, для научного сообщества загадку представляют не только сооружения народа меотов, но и они сами. Известно, что эти люди жили в Причерноморье в первом тысячелетии до нашей эры. Однако даже в вопросе этнической принадлежности меотов ученые не могут прийти к единому мнению.

Согласно одной из версий, эти люди происходят от индоарийских народов. Другие склонны считать, что меоты – собирательное название для всех племен, которые жилы в "Меотийский болотах" на окраинах Боспорского царства.