Раскопки в Крыму закончились сенсацией

Археологи обнаружили на западном побережье Крыма античный город, который может оказаться скрывавшейся от исследователей в течение тысяч лет Тамиракой.

Во время раскопок археологи обнаружили редкий объект. Стены первого этажа здания уходят глубоко под землю.

"Вот это все, что вы видите – это все огромная башня метров десять с противотаранным корпусом. Вот сейчас девушка со мной, она на втором этаже, хотя всегда считалось что эти башни одноэтажные и строились из кирпича", – цитирует замдиректора института археологии Крыма РАН Сергея Ланцова РЕН ТВ. "Сами видите, тут еще три ступеньки и площадка, то есть вариантов нет", – заключил эксперт.

В одной из стен здания есть углубление, которое может оказаться жертвенником. Исследователи полагают, что там находилась статуя божества, которую они рассчитывают ее отыскать. По их словам, алтарь сохранился идеально. Отметим, западное побережье Крыма считается очень богатым на археологические открытия.

Много археологических ценностей обнаруживают исследователи и в Москве. Как писали Dni.Ru, во время работ по благоустройству парка "Зарядье" они обнаружили старинные английские и российские торговые пломбы, российские монеты XVIII-XIX веков, а также игрушку. Она представляет собой оловянную фигурку европейского всадника. Датируется этот предмет XVII-XVIII веками.

Отметим, масштабные работы по реконструкции столичных улиц регулярно приносят и неожиданные плоды. Строители находят части древних строений, исторические ценности и артефакты.