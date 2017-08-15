Москву состарили на век

Главный археолог столицы, заместитель руководителя департамента культурного наследия Леонид Кондрашев предположил, что Москва может быть на 100 лет старше, чем мы привыкли считать, передает агентство городских новостей "Москва". "Я бы все-таки относил где-то на 100 лет ранее, связывал бы с походами Изяслава Ярославича на племя голядь, в Москве есть речка Голедянка", – объяснил он свою позицию. Однако с тем, чтобы признать эту теорию верной и сделать столицу на сто лет старше, могут возникнуть проблемы – не все ученые готовы принять эту точку зрения хотя бы просто потому, что дата основания Москвы в 1147 году уже плотно вошла в оборот.