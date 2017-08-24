Древнее знание открылось археологам в канализации

Во время прокладки канализационных труб к Митрополичьим палатам в центре Ярославля была обнаружена старинная свинцовая печать. Изучив ее, археологи сделали вывод: некогда она принадлежала жене великого князя Владимирского Константина Всеволодовича и матери первого ярославского князя Всеволода Константиновича, передает "Газета.ru". На перстне указано, что его владелицу звали Мария. Примечательно, что такие печати домонгольской эпохи имели князья и представители высшего духовенства Руси – их известно несколько тысяч, однако женщинам принадлежали лишь около двух десятков.