Пострадавший в жутком ДТП на Кубани о чудесном спасении

Один из выживших в страшной аварии в Краснодарском крае смог поделиться своими воспоминаниями о трагедии. В смертельном ДТП погибли почти два десятка рабочих.

Один из рабочих, который находился в автообусе в момент его падения в воду с четырехметровой высоты, поделился своими воспоминаниями о происшествии. Ему чудом удалось спастись. Запомнил он немного, сообщает Mash.



"Треск, вода и поплыл наверх. Это всё, что я помню", – рассказал мужчина.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, правоохранители рассмотрят все возможные причины аварии.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). По поручению Председателя Следственного комитета России уголовное дело принято к производству 7-м следственным управлением ГСУ СК России. На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты центрального аппарата", – сообщили в ведомстве.

Как уже сообщали Dni.Ru, в Краснодарском крае автобус с рабочими упал в воду в районе поселка Волна Темрюкского района. Автобус перевозил рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз". Подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз", который входит в систему порта "Тамань".

По предварительным данным, в результате аварии погибли 18 человек. 32 человека получили травмы. Еще четыре человека в тяжелом состоянии. По состоянию на момент публикации этого материала сообщалось о двадцати выживших при падении автобуса с пирса в воду. По последней информации, водитель, перевозивших рабочих, потерял контроль над автобусом из-за отказавших тормозов.