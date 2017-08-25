Число жертв ДТП на Кубани увеличилось до 18

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Темрюкском районе Краснодарского края увеличилось до 18 человек, пишет life. Как рассказали в МЧС, спасены 27 человек, 15 из них доставлены в больницу.

В настоящее время пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще десять – в состоянии средней и легкой степени тяжести. Кроме того, три человека получили медицинскую помощь на месте.