Список погибших и пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани

Пострадавшие
1. Токарев Андрей, 1977 года рождения
2. Данилов Е.В., 1993 г. р.
3. Назаров Юрий, 1980 г. р.
4. Быков, 1979 г. р.
5. Поздняков Сергей Александрович, 1980 г. р.
6. Селезнев Дмитрий Викторович, 1979 г. р.
7. Карянин Сергей, 1980 г. р.
8. Неумывайко Игорь Анатольевич, 1985 г. р.
9. Селянин Андрей Владимирович, 1995 г. р.
10. Аксенов Денис Анатольевич, 1975 г. р.
11. Широков Виктор Владимирович, 1970 г. р.
12. Черневец (?) Сергей Владимирович, 1988 г. р.
13. Панасенко Павел Сергеевич, 1993 г. р.
14. Большов Андрей Николаевич, 1996 г. р.
Погибшие
1. Антонов А.А.
2. Колмыков С.В.
3. Ляхно Ю.
4. Дедов В.В.
5. Саликов Р.Т.
6. Саликов Т.Т.
7. Демьянов Я.Н.
8. Морданов А.Б.
9. Бойко О.А.
10. Городилов Ю.Ю.
11. Щербаков В.П.
12. Куделько А.В.
13. Бугудян С.
14. Бугудян А.
15. Облязов С.В.
16. Уваров С.А.
17. Оськин Н.Г.
Списки погибших и пострадавших опубликованы Life.ru
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