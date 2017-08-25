Водитель рухнувшего на Кубани автобуса отделался переломами ног

Водителю автобуса, который упал с обрыва на Кубани, удалось выжить. Мужчина госпитализирован с переломами обеих ног.

Следователи надеются, что показания водителя помогут пролить свет на причины жуткой аварии, передает Life.ru. По последним данным, число жертв ДТП в Краснодарском крае возросло до 16.

Следственный комитет установил, что рухнувший с пирса автобус принадлежал частному предпринимателю 1963 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Позже оно было дополнено статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



По предварительной информации, причиной аварии мог стать отказ тормозов, пишет РЕН ТВ со ссылкой на власти Краснодарского края. По другим данным, машина рухнула в воду потому, что водитель не справился с управлением.

Оставшиеся в живых пассажиры автобуса получили травмы ног, рук и сотрясения мозга, сообщили в Таманской участковой больнице. "Приняли 18 человек, из них двое – в тяжелом состоянии, остальные – средней и легкой степени тяжести. Преимущественно травмы ребер, рук, ног, сотрясения. Мы оказали первую помощь, обезболили, перевязали и отправили в Темрюкскую больницу", – цитирует медиков РИА Новости.