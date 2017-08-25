Автобус с десятками человек упал с обрыва на Кубани
ДТП произошло в Темрюкском районе. На месте падения автобуса спасатели обнаружили тела 13 погибших, еще четыре человека в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс". По данным РИА Новости, жертв аварии 12.
Всего удалось спасти 20 человек, судьба троих пока неизвестна. По информации источника в экстренных службах региона, автобус упал с четырехметровой высоты после того, как нарушил правила дорожного движения.
Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили информацию о случившемся, на место аварии выехали спасатели, ведутся поисковые работы, передает НТВ. "В 08:07... поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди", – отметили в ведомстве.
На Кубани в море упал вахтовый автобус с рабочими https://t.co/TuQCFXiZUP pic.twitter.com/ASFNHTcPDB— Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 25 августа 2017 г.
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