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Автобус с десятками человек упал с обрыва на Кубани

Фото: GLOBAL LOOK press/Semen Likhodeev
В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в воду в районе поселка Волна. По предварительным данным, в результате аварии погибли 13 человек.
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ДТП произошло в Темрюкском районе. На месте падения автобуса спасатели обнаружили тела 13 погибших, еще четыре человека в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс". По данным РИА Новости, жертв аварии 12. 

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Всего удалось спасти 20 человек, судьба троих пока неизвестна. По информации источника в экстренных службах региона, автобус упал с четырехметровой высоты после того, как нарушил правила дорожного движения.

Обстоятельства происшествия уточняются. В МЧС подтвердили информацию о случившемся, на место аварии выехали спасатели, ведутся поисковые работы, передает НТВ. "В 08:07... поступило сообщение о том, что в поселке Волна со строящегося пирса в воду упал вахтовый автобус, в котором находились люди", – отметили в ведомстве.

25 августа 2017, 09:33

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