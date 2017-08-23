Сотрудник завода ГАЗ зарезал начальников после увольнения

Массовое убийство произошло на территории завода ГАЗ в Нижнем Новгороде. Бывший сотрудник предприятия набросился с ножом на нескольких руководителей, решив таким образом отомстить за увольнение.

По информации портала "Pro Город", мужчину уволили совсем недавно. Решив отомстить начальникам, лишившим его работы, он пришел на завод и набросился на них с ножом.

В результате происшествия три человека погибли на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. Один получил ранение в спину, другой – в шею. По некоторым данным, среди жертв есть женщина, работавшая лаборанткой.

Совершив преступление, мужчина скрылся на территории завода, передает "Комсомольская правда". По сообщению РЕН ТВ, нападавший был задержан. Территория предприятия оцеплена, сотрудников не выпускают из здания.

По некоторым данным, совершивший убийство 41-летний мужчина ранее служил в горячей точке. Его бывшие коллеги рассказали, что он всегда был вспыльчив. В управлении МВД Нижнего Новгорода подтвердили факт происшествия, однако от каких-либо комментариев воздержались, сославшись на то, что этим занимается Следственный комитет.

В полиции пояснили, что на месте убийства работает следственно-оперативная группа. В СК заявили, что предоставят комментарий позднее.

Позже в соцсети "ВКонтакте", в группе "Типичный Нижний Новгород" появилась фотография предполагаемого убийцы. Кроме того, сообщается, что ему 39 лет.