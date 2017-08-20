Под Белгородом безжалостно убили семью предпринимателей

Сообщение от обеспокоенной жительницы города Валуйки Белгородской области о том, что семья ее знакомых не выходит на связь, поступило в полицию еще 18 августа, говорится в сообщении пес-службы регионального управления Следственного комитета. Прибывшие к дому пропавших полицейские обнаружили внутри три тела – преступники жестоко расправились с 55-летними супругами и их 29-летним сыном. Известно, что все они занимались предпринимательской деятельностью в сфере реализации стройматериалов и товаров для дома. Тела направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, ведутся допросы соседей и коллег погибших. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц".