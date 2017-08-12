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Происшествия

В Москве молодой человек набросился с ножом на дядю и бабушку

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На востоке Москвы 19-летний молодой человек устроил бойню в квартире одного из домов на проспекте Буденного. Злоумышленник зарезал 64-летнюю бабушку и набросился с ножом на своего дядю.

Соседи вызвали полицию. Страж порядка застал молодого человека с орудием убийства в руках на месте преступления и обезвредил. Дядя злоумышленника был доставлен в больницу, по факту происшествия проводится проверка, передает Lenta.ru.

Автор: Евгений Мышко12 августа 2017, 11:30

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