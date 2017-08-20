Жестокое убийство чемпиона мира в Хабаровске снимали с разных ракурсов
Следственные органы Следственного комитета России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по факту смерти чемпиона Европы и мира по пауэрлифтингу. По данным СМИ, речь идет о Андрее Драчеве.
По предварительным данным, причиной смерти стала полученная в драке черепно-мозговая травма. Один из очевидцев снял происходящее на видео. На записи видно, что два обнаженных по пояс мужчины выясняют отношения и готовятся к драке. Один из них бьет другого ногой по голове, и тот падает.
Записи с камер наружного наблюдения показывают, что на этом драка не закончилась. Пытающийся подняться на ноги спортсмен получает от своего соперника еще один удар ногой по лицу и без чувств падает на землю. Избивающий пользуется этим, чтобы нанести еще несколько мощных ударов по голове не сопротивляющейся жертвы, пока свидетели драки не оттаскивают его от тела поверженного соперника.
В кафе "Галерея", поблизости от которого и произошел конфликт, рассказали, что их сотрудник пытался выяснить, что происходит. "Человек вышел, узнать, что за ситуация произошла, и человеку сказали не лезть, потому что это один на один была драка. Кончено, он вызвал полицию", – цитирует радиостанция "Говорит Москва" администратора заведения.
Один из бойцов вышел на улицу как раз из "Галереи", а второй – из "Библиотеки", бара через дорогу. По словам других очевидцев, Андрей Драчев предлагал своему оппоненту перенести выяснение отношений на ринг, однако тот отказался, и драка началась прямо на улице.
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