Беженка из Сирии сдала ЕГЭ лучше тысяч россиян

Сирийская беженка Иман Хассун сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл. Девушка в этом году стала единственной окончившей школу №44 в Чите с золотой медалью.

Сирийская семья перебралась в Восточную Сибирь в 2015 году из-за начавшейся войны. Иман призналась, что русский был для нее одним из самых сложных предметов – учиться писать ей пришлось с нуля. Сейчас девушка свободно владеет языком.

"Сложным для меня стало произношение буквы "ы". Произносила ее много раз, пока не научилась делать это правильно", – цитирует выпускницу URA.RU. "Мне понадобилось много времени, чтобы понять обществознание, в Сирии такого предмета не было", – рассказывает Иман.

Классный руководитель девушки Татьяна Овчинникова подтверждает: по сравнению с другими ребятами ей было очень сложно. "Когда первое время писали тексты, что-то нужно было законспектировать, Иман могла перейти с русских слов на арабские, затем опять возвращалась к русским", – передает слова учителя ГТРК Чита. Педагог отметила, что Иман хорошо знает английский язык, а также говорит на французском.

Одноклассники девушки отметили, что им было интересно узнать у нее о сирийских традициях и праздниках. В коллектив иностранка влилась сразу и нашла общий язык со сверстниками.

Полученная золотая медаль за отличную учебу вдохновила выпускницу на новые свершения. В планах – обязательное поступление в университет и изучение новых языков.