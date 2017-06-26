В скандал с Маликовой и ЕГЭ вмешался Рособрнадзор
Не успела Стефания похвастаться в соцсетях своими высокими баллами за экзамены по математике и русскому языку, как недоверчивые пользователи интернета заподозрили ее во всех тяжких. Наследницу исполнителя огульно обвинили в нечестности и "покупке" результатов ЕГЭ.
Однако заявление Рособрнадзора очистило репутацию Маликовой. Сотрудники федеральной службы провели соответствующую проверку и не выявили нарушений в пункте проведения единого государственного экзамена, где его писала Стефания.
"Рособрнадзор пересмотрел видеозаписи и не обнаружил нарушений в пункте, где единый государственный экзамен сдавала Стефания Маликова и ее одноклассники. Все выпускники сдавали ЕГЭ в соответствии с процедурой и получили заслуженные оценки", – приводит заявление пресс-службы ведомства РИА "Новости". Кроме того, руководство Рособрнадзора пожелало успехов всем выпускникам при поступлении в вузы. Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля.
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