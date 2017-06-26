В скандал с Маликовой и ЕГЭ вмешался Рособрнадзор

Недоброжелатели обвинили дочку певца Дмитрия Маликова Стефанию в якобы нечестной сдаче ЕГЭ. В скандал, стремительно набирающий обороты, вмешались сотрудники Рособрнадзора и все еще раз перепроверили.

Не успела Стефания похвастаться в соцсетях своими высокими баллами за экзамены по математике и русскому языку, как недоверчивые пользователи интернета заподозрили ее во всех тяжких. Наследницу исполнителя огульно обвинили в нечестности и "покупке" результатов ЕГЭ.

Однако заявление Рособрнадзора очистило репутацию Маликовой. Сотрудники федеральной службы провели соответствующую проверку и не выявили нарушений в пункте проведения единого государственного экзамена, где его писала Стефания.

"Рособрнадзор пересмотрел видеозаписи и не обнаружил нарушений в пункте, где единый государственный экзамен сдавала Стефания Маликова и ее одноклассники. Все выпускники сдавали ЕГЭ в соответствии с процедурой и получили заслуженные оценки", – приводит заявление пресс-службы ведомства РИА "Новости". Кроме того, руководство Рособрнадзора пожелало успехов всем выпускникам при поступлении в вузы. Основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля.

enter; width:100%;"> Публикация от @steshamalikova Июн 23 2017 в 1:05 PDT

Напомним, соцсети стоят на ушах уже несколько дней из-за радостного сообщения Стефании Маликовой в Instagram. Дочь артиста блестяще сдала экзамены, потому что усердно к ним готовилась, но некоторые россияне почему-то ей не поверили.

Публикация от @steshamalikova Май 25 2017 в 11:22 PDT

"Поздравляю выпускников с самым прекрасным праздником юности! Ура! это только начало! Сегодня для нас открыт весь мир. Дальше – больше! А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать свое сочинение и тест тем особо "умным" людям, кто говорит, что все куплено). Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день, – заверила неравнодушных Маликова. – Никто ничего в моей семье не покупал и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо".