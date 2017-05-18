В России появится новый обязательный ЕГЭ

С 2020 года Единый государственный экзамен по истории станет обязательным для всех школьников страны, рассказала министр образования страны Ольга Васильева, выступая на лекции "Армия и общество" в Военной академии генштаба Вооруженных сил России. Она также объяснила мотивы подобного нововведения. "Без знания истории невозможно двигаться дальше", – цитирует "Интерфакс" министра. В конце февраля Васильева высказалась за введение обязательного ЕГЭ по истории наряду с математикой и русским языком. Кроме того, ожидается, что с 2022 года все школьники в стране будут сдавать ЕГЭ по иностранному языку.