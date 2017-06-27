Маликова высказалась о скандале с ее результатами ЕГЭ

Дочь популярного певца Дмитрия Маликова Стефания высказалась о скандале, в который ее втянули пользователи Сети. Рособрнадзору даже пришлось перепроверить результаты ЕГЭ наследницы артиста.

Недоброжелатели обвинили дочку Дмитрия Маликова в якобы нечестной сдаче ЕГЭ. Не успела Стефания похвастаться в соцсетях своими высокими баллами за экзамены по математике и русскому языку, как недоверчивые пользователи интернета заподозрили ее в обмане.

Однако заявление Рособрнадзора очистило репутацию Маликовой. Сотрудники федеральной службы провели соответствующую проверку и не выявили нарушений в пункте проведения единого государственного экзамена, где его писала Стеша.

В беседе с журналистами дочь артиста сказала, что она сдавала экзамены честно. "По итогам проверки никаких нарушений выявлено не было. В школу меня при этом не вызывали, так как это требуется только в случае выявления каких-то нарушений. Мою работу не понизили ни на один балл, но я этого и не боялась. Я-то знаю, что все сдавала честно", – заявила Стефания.

Выходит, все слухи о нечестной игре – происки менее удачливых и завистливых хейтеров, которые обязательно появляются у каждой успешной и красивой девушки. Это неизбежная участь публичного человека. Таковы правила игры, и Маликова с ними уже смирилась. Сплетни из-за ЕГЭ не испортили Стефании настроение.

enter; width:100%;"> Публикация от @steshamalikova Май 25 2017 в 9:01 PDT

Наследница Дмитрия Маликова уверена, что эта история никак не скажется на ее шансах поступить в вуз. Стеша планирует идти учиться в МГИМО на факультет Международной журналистики. И для начала ей было необходимо сдать ЕГЭ по литературе, русскому языку и математике. С первым испытанием Стефания отлично справилась. Теперь Маликову ждут вступительные экзамены.

Публикация от @steshamalikova Июн 23 2017 в 1:05 PDT

"Творческий конкурс у меня в июле. Готовлюсь усиленно, стараюсь расширить кругозор. Вот вчера ходила в Пушкинский музей на выставку "Венеция Ренессанса". Насладилась шедеврами Тициана, Тинторетто, Веронезе. Также слежу за политическими новостями, так как для общего развития нужно все", – цитирует умницу и красавицу сайт Woman’s Day.

Напомним, соцсети стоят на ушах уже несколько дней из-за радостного сообщения Стефании Маликовой в Instagram. Дочь артиста блестяще сдала экзамены, потому что усердно к ним готовилась, но некоторые россияне почему-то ей не поверили.

Публикация от @steshamalikova Май 25 2017 в 11:22 PDT

"Поздравляю выпускников с самым прекрасным праздником юности! Ура! это только начало! Сегодня для нас открыт весь мир. Дальше – больше! А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать свое сочинение и тест тем особо "умным" людям, кто говорит, что все куплено). Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день, – заверила неравнодушных Маликова. – Никто ничего в моей семье не покупал и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо".