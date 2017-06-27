Маликова высказалась о скандале с ее результатами ЕГЭ

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шепелев об убийстве отца Фриске Муж Боярской показал обвисшую грудь

Выбор читателей

Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
партнеры
Вторник 27 июня
Лента новостей
21:59
В Подмосковье водитель сбил женщину с коляской
21:52
В Москве на мясокомбинате погиб рабочий
21:48
Российский летчик объяснил массовый побег в Китай
21:37
В Москве ресторан впервые принял в качестве оплаты биткоины
21:26
Десятки человек пострадали при сходе с рельсов поезда в метро Нью-Йорка
21:07
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
21:07
В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
20:42
Арбитр КХЛ скончался в возрасте 39 лет
20:25
Тесака приговорили к 10 годам колонии
20:24
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
20:20
В Москве при падении с 22 этажа погибли двое рабочих
20:02
Тренер сборной России найден мертвым во Внуково
19:52
АвтоВАЗ похвастался новым дизайном LADA
19:41
Возняцки полностью обнажилась для журнала
19:01
Под Москвой электричка насмерть сбила женщину
18:43
С выпуском машин для Путина возникли проблемы
18:37
Тренер-педофил из Подмосковья получил 12 лет колонии
18:16
Как часто женщины изменяют в опуске
18:10
Участник прямой линии получил iPhone 7 с Путиным
18:00
"ЕР" поможет обеспечить интернетом отдаленные территории
17:49
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из России
17:43
Крабы убежали из чемодана и прогулялись по аэропорту
17:41
Владимир Путин прибыл в Ижевск
17:23
Правила хорошего брака
17:20
Хорошо ли вы знаете фильм "Полосатый рейс"
17:19
Горбачеву запретили покидать страну
17:07
Московский рынок недвижимости сегодня
17:02
Шокирующие фото сына Елены Яковлевой
16:57
Михалкова и Пресняков начали съемки ужастика
16:50
Как уберечься от инсульта
16:38
Обнаружена новая опасность кремов от загара
16:25
Тесака признали виновным в нападении на людей
16:17
Беременная Серена Уильямс снялась голой
15:54
Издателя журнала "Флирт" отправили в тюрьму
15:51
Два сценария развития событий на Украине
15:48
Как превратить стартап в успешный бизнес
15:35
Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика
15:18
Больной Этуш рвется домой из "Склифа"
15:17
Рудковская едко ответила на насмешки Галкина
15:14
Молодежный форум "Территория смыслов" стартует на Клязьме
15:06
В NASA сняли уникальные кадры заката на Сатурне
14:54
Сеть растрогало семейное видео больной раком женщины
14:51
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
14:47
Кремль ответил обманутому Макрону
14:33
За что Антон Гусев возненавидел Викторию Романец
14:32
Тайны и легенды Зимнего дворца
14:32
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
14:30
Студенты МГИМО убили байкера в Москве
14:21
На Украине раскрыли значение "формулы Макрона"
14:18
Фриске в купальнике разлеглась на пляже
14:15
В Москве пройдет VII Международный фестиваль видеоарта
14:08
Астана оправдалась за демарш против Москвы
14:06
Елизавете II предложили удвоить содержание
14:02
Рецидивист соблазнял подругу угрозами убийства ее дочери
14:01
Володин предложил провести совещание спикеров парламентов Евразии в Европе
13:45
Шурыгиной предложили роль в БДСМ-фильме
13:43
Поклонская показала фото в купальнике
13:25
Google оштрафовали на 2,42 млрд евро
13:22
Михалков сплясал перед юными актрисами и моделями (видео)
13:19
Порноактриса шокировала смертью на съемках
13:03
Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации
13:02
Как перестать отпугивать мужчин
12:42
Большинство россиян ищут в Сети хреновину
12:42
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
12:41
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
12:31
Мару Багдасарян пообещали задержать еще раз
12:27
Жена об измене Шнурова: Я о романе не знала, как идиотка
12:14
Найдена необычная замена спиннеру
12:08
Альбина Джанабаева пожаловалась на постоянное вранье сына
12:04
Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
11:50
В России закончились Lada
11:43
Ребенок покалечился на глазах воспитателя в детском саду
11:32
Запад унизил Поветкина безосновательно
11:18
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
11:17
Муж Боярской показал обвисшую грудь
11:12
Сколько стоит поклониться мощам Николая Чудотворца
11:03
С парковки на западе Москвы угнали Mercedes-Benz за 8,6 млн
10:58
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой
10:56
Педофил ограбил школьницу после надругательства
10:53
Мать погибшей Новоселовой пошла на крайние меры
10:50
Юный зацепер попал в реанимацию после удара током
10:44
В Приморье ребенка убило телевизором
10:33
В Москве обстреляли миллионера
10:32
Международную антинаркотическую конференцию предложили провести в Госдуме
10:20
Совещание спикеров стран Евразии может стать площадкой для обмена опытом
10:15
После разрыва с Романец Гусев вспомнил о самом близком человеке
10:14
На Эльбрусе нашли заблудившегося альпиниста
10:05
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
10:05
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
10:03
Составлен список самых больных регионов России
09:47
Пивовары предложили хитрые ограничения для алкоголя
09:40
Ученые разгадали причину аномалий на Венере
09:30
На севере Москвы у мужчины отобрали семь миллионов
09:30
Пригожин раскрыл секрет Бузовой
09:20
Иран ответил США на новые санкции
09:14
Машины начнут заправлять водорослями
09:08
США заранее обвинили Асада в химической атаке в Сирии
09:05
Метаморфозы певицы Алсу
09:03
В Киеве взрывом уничтожило машину
09:00
Приморский силач протащил корабль весом 4,2 тысячи тонн
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
Шепелев об убийстве отца Фриске
Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шоу-бизнес

Маликова высказалась о скандале с ее результатами ЕГЭ

Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova
Дочь популярного певца Дмитрия Маликова Стефания высказалась о скандале, в который ее втянули пользователи Сети. Рособрнадзору даже пришлось перепроверить результаты ЕГЭ наследницы артиста.
прочитано 1405 раз

Недоброжелатели обвинили дочку Дмитрия Маликова в якобы нечестной сдаче ЕГЭ. Не успела Стефания похвастаться в соцсетях своими высокими баллами за экзамены по математике и русскому языку, как недоверчивые пользователи интернета заподозрили ее в обмане.

ПО ТЕМЕ

В скандал с Маликовой и ЕГЭ вмешался Рособрнадзор

Стеша Маликова отказалась от помощи отца

Сюжеты ЕГЭ

Однако заявление Рособрнадзора очистило репутацию Маликовой. Сотрудники федеральной службы провели соответствующую проверку и не выявили нарушений в пункте проведения единого государственного экзамена, где его писала Стеша.

В беседе с журналистами дочь артиста сказала, что она сдавала экзамены честно. "По итогам проверки никаких нарушений выявлено не было. В школу меня при этом не вызывали, так как это требуется только в случае выявления каких-то нарушений. Мою работу не понизили ни на один балл, но я этого и не боялась. Я-то знаю, что все сдавала честно", – заявила Стефания.

Выходит, все слухи о нечестной игре – происки менее удачливых и завистливых хейтеров, которые обязательно появляются у каждой успешной и красивой девушки. Это неизбежная участь публичного человека. Таковы правила игры, и Маликова с ними уже смирилась. Сплетни из-за ЕГЭ не испортили Стефании настроение.

enter; width:100%;">

Публикация от @steshamalikova

Наследница Дмитрия Маликова уверена, что эта история никак не скажется на ее шансах поступить в вуз. Стеша планирует идти учиться в МГИМО на факультет Международной журналистики. И для начала ей было необходимо сдать ЕГЭ по литературе, русскому языку и математике. С первым испытанием Стефания отлично справилась. Теперь Маликову ждут вступительные экзамены. 

Публикация от @steshamalikova

"Творческий конкурс у меня в июле. Готовлюсь усиленно, стараюсь расширить кругозор. Вот вчера ходила в Пушкинский музей на выставку "Венеция Ренессанса". Насладилась шедеврами Тициана, Тинторетто, Веронезе. Также слежу за политическими новостями, так как для общего развития нужно все", – цитирует умницу и красавицу сайт Woman’s Day.

Напомним, соцсети стоят на ушах уже несколько дней из-за радостного сообщения Стефании Маликовой в Instagram. Дочь артиста блестяще сдала экзамены, потому что усердно к ним готовилась, но некоторые россияне почему-то ей не поверили.

Публикация от @steshamalikova

"Поздравляю выпускников с самым прекрасным праздником юности! Ура! это только начало! Сегодня для нас открыт весь мир. Дальше – больше! А пока я радуюсь 91 баллу по русскому, хочу сказать всем злопыхателям, что сдавала все честно. (Могу выслать свое сочинение и тест тем особо "умным" людям, кто говорит, что все куплено). Я сдала на такой высокий балл только благодаря тому, что усердно готовилась и занималась каждый день, – заверила неравнодушных Маликова. – Никто ничего в моей семье не покупал и у меня нет гарантии, что я поступлю туда, куда хочу. Но! Я очень надеюсь, что все сложится и будет хорошо".

Автор: Елена Алешина27 июня 2017, 23:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные мажоры собрались в Москве

567

комментарии

Политика

Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
Напуганный Порошенко захотел помириться с Путиным
Красивый премьер Канады пришел на вечеринку к геям
Порошенко поймали на очередной провокации с Анной Ярославной

Шоу-бизнес

Маликова высказалась о скандале с ее результатами ЕГЭ
Любовь Вороненкова к Максаковой назвали фарсом
Киркоров пожаловался на новое несчастье
Волосожар и Траньков впервые показали лицо дочки

Проишествия

Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили
Депутат открыл стрельбу из ружья по людям
Школьница подсунула сопернице футляр с кислотой

Lifestyle

Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Больной Этуш рвется домой из "Склифа"
Михалкова и Пресняков начали съемки ужастика
Мистическая смерть Бориса Хмельницкого
Шоу-бизнес

Гринева на отдыхе удивила развратной позой

Блеснувшая на ММКФ актриса сбежала погреться в Грецию
Шоу-бизнес

Захарова прячет живот

Артистка выходит в свет в просторных нарядах
Общество

Горбачеву запретили покидать страну

Экс-президент СССР не поедет на церемонию прощания с Колем
Шоу-бизнес

Киркоров пожаловался на новое несчастье

Артист обнародовал фото серьезной аварии в Ставрополе

Гороскоп

Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня

Фоторепортажи

Шокирующие фото сына Елены Яковлевой
70-летняя Михалкова похвасталась сексуальными ножками
Метаморфозы певицы Алсу
Страшная буря обрушилась на Москву

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Путин ошарашил простую россиянку
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из России
Глава Балашихи ушел в отставку после нагоняя от Путина
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru