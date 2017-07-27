Женщине сломали позвонок во время массажа
Екатеринбурженка оказалась прикованной к постели после сеанса "оздоровительного" массажа. Решив расслабиться, по совету подруги Светлана отправилась в тайский спа-салон, а вернулась с переломом. На реабилитацию ей потребуется не меньше года.
Потерпевшая обратилась в полицию. Решается вопрос о возбуждении дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". "Массажистка слишком сильно согнула спину посетительницы", – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области.
Правоохранители планируют опросить сотрудников спа-салона и проверить документы, на основании которых организация оказывает услуги. Застать массажистку на рабочем месте стражам порядка пока не удалось, ее могут объявить в розыск.
В спа-салоне встали на защиту сотрудницы, передает "Студия-41". Там заверили, что у нее колоссальный опыт, а боль в спине – нормальное явление после сеанса. По словам юристов, доказать вину массажистки будет непросто.
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