У американской модели силиконовая грудь "убежала" в подмышки
После операции вокруг имплантатов образовался карман воздуха. Из-за этого они стали смещаться до самых подмышек.
По словам Аманды, теперь она считает себя чудовищем. О негативных последствиях пластической операции модель узнала, когда отправилась загорать в солярий, сообщает Daily Mail.
Девушка потеряла уверенность в себе, перестала показываться в откровенных нарядах и стала носить мешковатую одежду. Она рассказала, что старается оставаться в рубашке, даже находясь наедине со своим возлюбленным.
Вскоре она поняла, что так не может долго продолжаться, поскольку неудачная операция скажется на ее карьере. В итоге американка решилась во второй раз лечь под нож хирургов. Во время новой операции ей не только сделали коррекцию, но и еще увеличили размер груди.
Как писали Dni.Ru, ранее в этом году жертвой пластической хирургии стала известная в Ростове-на-Дону модель Элина Ромасенко. Вместо шикарных форм девушка получила "блуждающие ягодицы" и лишилась интимной жизни.
Жених Элины жертв ради красоты не оценил и бросил невесту после того, как увидел ее преображение. Хирург брать на себя ответственность за результат операций отказался. Со слов Ромасенко, в клинике ей не выдали никаких документов. Девушка составила претензию на имя главврача.
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