"Миссис Россия" госпитализирована после пластической операции

В Москве фитнес-дива Алиона Хильт госпитализирована после закачки жира в ягодицы. Девушка, позиционирующая себя как приверженец здорового образа жизни, сделала липосакцию. Хирурги откачали жир с живота и бедер модели и ввели в ягодицы, сообщает Mash.

После выписки из клиники она почувствовала себя плохо. Хильт понадобилась госпитализация. Оказалось, что послеоперационные шрамы не зажили и начали гноиться. Сейчас Алиона находится в больнице.



"Миссис Россия – 2017" Алиона Хильт помогает женщинам, ставшим мамами, вернуть прежнюю форму. Она утверждает, что ее фигура – результат упорных тренировок.