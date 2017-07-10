Первый Кен России в тяжелом состоянии после 15-й пластики

Парню грозит летальный исход. Его организм не вынес нагрузок.

Егор Холявин – участник проекта "Дом-2" – известен тем, что решил целиком перекроить себя. И стать копией жениха куклы Барби – пластикового Кена. "Чтобы достичь идеальной внешности, мне необходимо перенести 30 пластических операций. Все процедуры очень серьезные и проходят под общим наркозом", – рассказал Егор.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Мар 12 2017 в 6:16 PDT

"15 операций я уже пережил. Но в последний раз попал в больницу в тяжелом состоянии – мой организм не справился с нагрузками, – вздыхает Холявин. – Сейчас мне 30 лет и мое состояние стабильное, однако я понимаю: может случиться все что угодно, вплоть до летального исхода. Ведь впереди еще самые сложные перевоплощения".

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Апр 9 2017 в 9:15 PDT

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Мар 13 2017 в 9:52 PDT

Егору нужно вставить имплантаты в грудь, накачать ягодицы, перекроить косые мышцы, чтобы талия стала уже, а плечи – шире, слепить из оставшегося после последней липосакции подкожного жира кубики пресса. Если все операции пройдут успешно, то Егор поборется за звание лучшего Кена на конкурсе в Нью-Йорке осенью этого года.

Публикация от Е Г О Р Х О Л Я В И Н (@egor_holyavin) Июн 15 2017 в 9:46 PDT

"Я осознаю, что рискую собственной жизнью, поэтому решил написать завещание, – цитирует "русского Кена" журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2". – Мой кабриолет стоимостью три миллиона рублей, трехкомнатную квартиру на Остоженке стоимостью 40 миллионов, а также загородный дом на Новорижском шоссе за 60 миллионов я завещаю родной сестре". А многомиллионные банковские вклады отойдут после смерти Егора благотворительному фонду, который должен на эти деньги накупить игрушечных Кенов для детских домов.