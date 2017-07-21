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Регионы

14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
В Ульяновске вновь разгорелся скандал из-за изнасилования несовершеннолетней девочки. На этот раз по стопам скандально известной Дианы Шурыгиной пошла 14-летняя королева красоты.
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Победительницу конкурсов "Маленькая мисс Россия" и "Маленькая красавица Поволжья" изнасиловали на одной из легендарных ульяновских вписок местной "золотой молодежи", передает Telegram-канал Mash. Как выяснилось, для надругательства над ней мальчики использовали морковь.

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Примечательно, что сама девочка не сразу вспомнила об изнасиловании, так как она была сильно пьяна. Ее друзья, которые засняли происшедшее на видеокамеру, не только опубликовали запись в интернете, но и показали ее самой несовершеннолетней. Вскоре королева красоты рассказала об инциденте матери, и они вместе написали заявление в полицию.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали "героя" видеоролика – 19-летнего местного жителя. Стражи порядка сразу же поместили его под арест. Также полицейские нашли еще одного участника изнасилования – девушку моложе 16 лет. Ее следователи отпустили домой. "Мы все были бухие, кто-то предложил, а она была и не против!" – рассказала она.

Самым показательным примером ульяновских вписок стала ситуация с Дианой Шурыгиной. Девушка прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова она заявила, что ее в возрасте 16 лет на вечеринке изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет. Примечательно, что большинство россиян не поверили жительнице Ульяновска – они считают, что девочка намеренно засудила юношу.

Напомним, в июне 2017 года был опубликован топ-10 самых добрых городов России. Отметим, что Ульяновск занял в этом рейтинге пятое место, расположившись между Казанью и Уссурийском.

Автор: Константин Улюкаев21 июля 2017, 18:57

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