14-летнюю королеву красоты изнасиловали в Ульяновске

В Ульяновске вновь разгорелся скандал из-за изнасилования несовершеннолетней девочки. На этот раз по стопам скандально известной Дианы Шурыгиной пошла 14-летняя королева красоты.

Победительницу конкурсов "Маленькая мисс Россия" и "Маленькая красавица Поволжья" изнасиловали на одной из легендарных ульяновских вписок местной "золотой молодежи", передает Telegram-канал Mash. Как выяснилось, для надругательства над ней мальчики использовали морковь.

Примечательно, что сама девочка не сразу вспомнила об изнасиловании, так как она была сильно пьяна. Ее друзья, которые засняли происшедшее на видеокамеру, не только опубликовали запись в интернете, но и показали ее самой несовершеннолетней. Вскоре королева красоты рассказала об инциденте матери, и они вместе написали заявление в полицию.

Через некоторое время сотрудники правоохранительных органов задержали "героя" видеоролика – 19-летнего местного жителя. Стражи порядка сразу же поместили его под арест. Также полицейские нашли еще одного участника изнасилования – девушку моложе 16 лет. Ее следователи отпустили домой. "Мы все были бухие, кто-то предложил, а она была и не против!" – рассказала она.

Отлично съездил в Ульяновск

Вписка удалась�� — Антон Юлдашев (@nick13006) 7 марта 2016 г.

Самым показательным примером ульяновских вписок стала ситуация с Дианой Шурыгиной. Девушка прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу Андрея Малахова она заявила, что ее в возрасте 16 лет на вечеринке изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет. Примечательно, что большинство россиян не поверили жительнице Ульяновска – они считают, что девочка намеренно засудила юношу.

Напомним, в июне 2017 года был опубликован топ-10 самых добрых городов России. Отметим, что Ульяновск занял в этом рейтинге пятое место, расположившись между Казанью и Уссурийском.