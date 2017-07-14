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Известный адвокат высказался об измене Малахова Шурыгиной

Андрей Малахов. Фото: GLOBAL LOOK press\ Anton Belitsky
Казалось, Андрей Малахов оправдывал Диану Шурыгину в своих передачах. Но, ко всеобщему удивлению, ни с того ни с сего ведущий сделал трогательный материал о Сергее Семенове. Том самом, который отбывает срок за изнасилование девушки. Малахов не просто подготовил факты, ведущий вместе со съемочной группой отправился к Семенову в ульяновскую колонию. Адвокат Григорий Сарбаев прокомментировал эту поездку корреспонденту Dni.Ru.
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"Вы знаете, мне сложно рассуждать на тему того, почему Андрей Малахов так повел себя. Позиция ведущего всегда усредненная, поэтому за Шурыгину он или против – сказать однозначно нельзя. Другое дело, что с морально-этической точки зрения поведение Дианы оставляет желать лучшего. Напрашивается лишь один вопрос: о чем она думала, когда поехала на эту вечеринку? Я также не хотел бы оправдывать Сергея Семенова, ведь с позиции закона, как я уже неоднократно говорил, он виноват. И это доказано в ходе судебного разбирательства", – прокомментировал адвокат. 

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 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

К слову, во время визита Малахова Семенов рассказал о своем пребывании в колонии. Он признался, что приговор и заключение обратили его в сторону религии. Сергей начал верить в Бога и регулярно молиться. Заветные желания парня – поскорее оказаться на воле и увидеть родных. Последнее Малахов исполнил в тот же день. Он организовал свидание Сергея с родителями. Молодой человек настолько растрогался, что не сдержал слез. 

Несмотря на то, что из-за Шурыгиных Семенов оказался за решеткой, он весьма лояльно высказался в адрес скандальной семьи, назвав их нездоровыми. Несмотря на то, что парню предстоит провести в тюрьме еще несколько лет, он уверенно планирует свое будущее и надеется, что получит образование. Семенову приходит много писем со словами поддержки.

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Семенов был осужден на восемь лет и три месяца колонии строгого режима за изнасилование Дианы Шурыгиной. В дальнейшем срок был снижен до трех лет и трех месяцев заключения в колонии общего режима. В этой противоречивой ситуации общественное мнение раскололось на две части. Многие не верят девушке, считая ее поведение распущенным, судя по видео с ее участием. Есть и такие, кто оправдывает Диану. В любом случае, жизнь молодого человека, как и самой Шурыгиной, резко изменилась после того, как инцидент был предан огласке. 

Автор: Василиса Моргунова14 июля 2017, 18:05
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Диана Шурыгина

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