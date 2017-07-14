Известный адвокат высказался об измене Малахова Шурыгиной

Казалось, Андрей Малахов оправдывал Диану Шурыгину в своих передачах. Но, ко всеобщему удивлению, ни с того ни с сего ведущий сделал трогательный материал о Сергее Семенове. Том самом, который отбывает срок за изнасилование девушки. Малахов не просто подготовил факты, ведущий вместе со съемочной группой отправился к Семенову в ульяновскую колонию. Адвокат Григорий Сарбаев прокомментировал эту поездку корреспонденту Dni.Ru.

"Вы знаете, мне сложно рассуждать на тему того, почему Андрей Малахов так повел себя. Позиция ведущего всегда усредненная, поэтому за Шурыгину он или против – сказать однозначно нельзя. Другое дело, что с морально-этической точки зрения поведение Дианы оставляет желать лучшего. Напрашивается лишь один вопрос: о чем она думала, когда поехала на эту вечеринку? Я также не хотел бы оправдывать Сергея Семенова, ведь с позиции закона, как я уже неоднократно говорил, он виноват. И это доказано в ходе судебного разбирательства", – прокомментировал адвокат.

К слову, во время визита Малахова Семенов рассказал о своем пребывании в колонии. Он признался, что приговор и заключение обратили его в сторону религии. Сергей начал верить в Бога и регулярно молиться. Заветные желания парня – поскорее оказаться на воле и увидеть родных. Последнее Малахов исполнил в тот же день. Он организовал свидание Сергея с родителями. Молодой человек настолько растрогался, что не сдержал слез.

Несмотря на то, что из-за Шурыгиных Семенов оказался за решеткой, он весьма лояльно высказался в адрес скандальной семьи, назвав их нездоровыми. Несмотря на то, что парню предстоит провести в тюрьме еще несколько лет, он уверенно планирует свое будущее и надеется, что получит образование. Семенову приходит много писем со словами поддержки.

Публикация от Диана Шурыгина (@di.shurygina1999) Июл 3 2017 в 6:28 PDT

Напомним, в декабре прошлого года Сергей Семенов был осужден на восемь лет и три месяца колонии строгого режима за изнасилование Дианы Шурыгиной. В дальнейшем срок был снижен до трех лет и трех месяцев заключения в колонии общего режима. В этой противоречивой ситуации общественное мнение раскололось на две части. Многие не верят девушке, считая ее поведение распущенным, судя по видео с ее участием. Есть и такие, кто оправдывает Диану. В любом случае, жизнь молодого человека, как и самой Шурыгиной, резко изменилась после того, как инцидент был предан огласке.